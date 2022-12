Öffentliche Klos in der Innenstadt Braucht Halle eine barrierefreie Toilette in der Sternstraße?

In Halle gibt es weniger öffentliche Klos als in anderen Städten. Die Stadträte wollen nun eine behindertengerechte Sanitäranlage in der Sternstraße errichten. Warum es an dem Standort Kritik gibt.