„Knast SEK“ bewacht Stephan B. in Raßnitz Halle-Attentäter wartet in Gummizelle auf Geiselnahme-Prozess

Er darf nicht an die frische Luft, sieht Tageslicht nur aus einem Käfig: So wird Deutschlands gefährlichster Straftäter In der JVA bei Halle bewacht.