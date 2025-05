Fotos, Texte und ein Film stehen am Dienstag im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Berliner Akademie der Künste. Immer geht es um Halle.

Halle-Abend in Berlin

2024 in fünfter Auflage erschienen: Helga Paris’ Bildband

Halle (Saale)/MZ. - Hallesche Widersprüche stehen an diesem Dienstag, 27. Mai, im Mittelpunkt eines Abends im Studio der Berliner Akademie der Künste. Mit „Diva in Grau“ trägt die Veranstaltung den selben Titel wie ein 1991 erstmals und inzwischen in fünfter Auflage im Mitteldeutschen Verlag erschienener Bildband der Fotografin Helga Paris (1938–2024).