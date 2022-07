Häftling nimmt sich das Leben

Ein 42-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt Halle ist tot vom Bediensteten in seiner Zelle aufgefunden worden. Warum Wiederbelebungsversuche nicht erfolgreich waren.

Im Roten Ochsen in Halle hat sich ein Inhaftierter das Leben genommen.

Halle (Saale) - Das Justizministerium hat am Montag mitgeteilt, dass sich ein 42 Jahre alter deutscher Gefangener am Sonntag in der halleschen Haftanstalt „Roter Ochse“ das Leben genommen hat. Bedienstete fanden den Mann stranguliert im Haftraum. Sie leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein, aber diese waren laut Auskunft des Ministeriums ohne Erfolg. Der Gefangene verbüßte eine Ersatzfreiheitsstrafe. Das Strafende war für November dieses Jahres vorgesehen.