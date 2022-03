Glücklich verliebt: Robert Irmisch plaudert über seine neue Beziehung

Halle (Saale)/DUR/slo – Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ war Robert Irmisch aus Halle noch die tragische Figur der vergangenen Staffel. Der inzwischen 35 Jahre alte Hallenser hatte bei der ihm zugedachten Braut Juliane keine Chance. Im großen Finale wählte er die Ehe, sie die Scheidung.

Doch so niedergeschlagen Robert am Ende von „HadeB2 war, so glücklich ist er offenbar heute. Im Februar wurde erstmals bekannt, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. Doch wer ist die Frau?

Gegenüber Tag24 räumt der Hallenser schon einmal mit einem Gerücht auf: Es handelt sich nicht um Janina, die ein Jahr vor ihm ebenfalls bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen hatte und damals fast mit Robert „gematcht“ worden wäre. Janina sei eine „tolle charmante Frau“, hatte Robert bereits im Januar via Instagram mitgeteilt, doch ein Paar seien beide nicht.

Robert Irmisch aus Halle: Während HadeB meldete sich die Dresdnerin bei ihm

Seine aktuelle Partnerin sei 35 und komme aus Dresden, berichtet Irmisch. Sie habe sich schon während der Sendung bei ihm gemeldet. "Wenn es schiefgeht, melde dich doch einfach bei mir - wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, zitiert Tag24. Und unter all den vielen Nachrichten, die Robert bekam, stach diese wohl hervor. Denn aus Robert und der Dresdenerin wurde ein Liebespaar.

Noch führen beide eine Fernbeziehung, bauen aber bereits in Halle ein Eigenheim. Das hatte Robert schon vor „HadeB“ geplant, jetzt hat er hoffentlich die richtige Frau gefunden, die mit einziehen wird. Und offenbar ist auch ein Kinderzimmer fest eingeplant. "Wir müssen noch ein, zwei Dinge klären und schon kann es losgehen“, sagt er. Seine Partnerin wolle nämlich ein Juni-Kind. Im Herbst könnten bei dem Hallenser also die nächsten frohen Nachrichten anstehen.