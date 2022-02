"HadeB"-Robert aus Halle hat die Liebe wohl doch gefunden

In der Kuppel-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" haben die Gefühle bei Robert Irmisch aus Halle und seiner Juliane nicht ausgereicht. Nun scheint der Hallenser sein privates Liebesglück gefunden zu haben.

Halle (Saale)/DUR/it - Die Experten von Sat1 haben bei Robert und Juliane Potenzial für eine liebevolle Ehe gesehen. Doch das TV-Experiment ging für den Hallenser nach hinten los. Nach mehreren Streitigkeiten hat sich das Ehepaar auf Zeit am Ende für die Scheidung entschieden.

Doch Amors Pfeil scheint den 35-Jährigen nun doch noch getroffen zu haben. In seiner Story auf Instagram teilte er einen Schnappschuss mit seinen Followern. Zu sehen ist ein gemütlicher Abend auf der Couch. Eingekuschelt in einer Decke hält Robert mit einer Frau Händchen. Umrahmt mit einem Herz und dem Song "Good Life" von One Republic hat der Hallenser sein privates Liebesglück gefunden.

Hochzeit auf den ersten Blick: Wer ist die neue Frau an Roberts Seite?

Wer mit ihm zusammen den Fernsehabend verbringt, ist bisher noch ein Geheimnis. Doch vertraut man den Aussagen von Robert, ist die Liebe noch ganz frisch. Vor rund sieben Wochen hat er auf die Frage eines Fans, ob er aktuell verliebt ist, mit "Verliebt bin ich aktuell nicht" geantwortet.

Vor zwei Wochen hingegen hat er eine Alpakawanderung am Heiner See unternommen - jedoch nicht allein. War dort bereits seine Herzdame an seiner Seite? Vorerst kann seine Fangemeinde nur raten und auf weitere Schnappschüsse warten.

Sachsen-Anhalter suchen im TV die große Liebe

Doch Robert Irmisch ist nicht der erste Sachsen-Anhalter, der im TV die Liebe gesucht und leider nicht gefunden hat. Auch Matthias aus dem Saalekreis hat bei "Bauer sucht Frau" sein passendes Gegenstück gesucht. Auch bei ihm hat die TV-Liebe nicht funktioniert.

Fernab von den Kameras hat es allerdings auch bei ihm gefunkt. Seinen Fans gibt er auf Instagram immer mal wieder Hinweise auf seine Herzensdame. Zum Beispiel mit einem händchenhaltenden Foto - wie Robert nun auch.