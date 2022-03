Großer Schritt: Robert Irmisch aus Halle zeigt erstmals seine neue Freundin

Große Veränderungen für Robert Irmisch aus Halle: Nachdem es bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ überhaupt nicht so lief wie geplant, läuft es für den 35-Jährigen jetzt umso besser. Der Grundstein für das Eigenheim in Halle ist gelegt – und er zeigt sich erstmals mit seiner neuen Freundin!

Halle (Saale)/DUR/slo – Robert Irmisch aus Halle hat erstmals seine neue Freundin gezeigt. Bei der Grundsteinlegung für das neue Eigenheim in Halle veröffentlichte der HadeB-Teilnehmer jetzt ein Foto, das ihn knutschend mit seiner neuen Liebe zeigt.

Bisher macht der 35-Jährige ein Geheimnis um die neue Frau in seinem Leben. 35 ist sie, kommt aus Dresden, und schrieb ihn während „Hochzeit auf den ersten Blick“ an. So viel hat Irmisch bereits verraten. Nun gibt es das erste gemeinsame Foto.

Grundsteinlegung bei Robert Irmisch aus Halle - ein Foto zeigt ihn mit seiner neuen Liebe!

In Halle wächst nun das Haus in die Höhe, das die Fernbeziehung der beiden möglichst bald beenden soll. Unter dem neuen Heim hat der Hallenser eine Zeitkapsel mit Erinnerungsstücken eingegraben, darunter ein Tennisball, der wohl Roberts Hund gehörte, eine Flasche Whiskey und eine kleine rührende Nachricht, die zu seiner neuen Liebe passen könnte.

Während das Haus nun in die Höhe wächst, steht bei dem Hallenser vielleicht schon bald der nächste Höhepunkt an. Denn wie Robert Irmisch verraten hat, planen er und seine Freundin bereits Nachwuchs.