Gutachter überrascht in der Verhandlung: War es eine Bombe oder ein Bömbchen?

Prozess am Landgericht Halle

Halle/MZ. - Überraschung im Prozess gegen einen 37-jährigen Hallenser, dem die Staatsanwaltschaft Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorwirft: Die selbstgebastelte Bombe, die die Polizei bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten gefunden hat, war zwar zündfähig, aber nicht besonders gefährlich. Der in einem Alukoffer verbaute Polenböller mit Zünder hätte Schäden im Umkreis von ein bis drei Metern verursacht. Das sagte ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) bei der Prozessfortsetzung am Landgericht Halle aus.