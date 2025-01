Schon wieder wurde bei Vodafone in Halle eingebrochen. Die Vorgehensweise erinnert an eine Tat vor wenigen Wochen.

Halle (Saale)/MZ - Erneut hat es einen Einbruch bei Vodafone am unteren Boulevard in der Leipziger Straße in Halle gegeben. Wie schon vor wenigen Wochen nahmen die Täter als Tatwaffe einen Gullydeckel und warfen diesen kurz vor 3 Uhr durch eine Glastür.

Nach MZ-Informationen wurden mehrere Elektronikgeräte aus der Filiale gestohlen. Die Suche nach den Einbrechern verlief in der Nacht negativ. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. In den gleichen Shop wurde erst am 11. Dezember eingebrochen. Auch in dem Fall schleuderten unbekannte einen Gullydeckel durch die Scheibe. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern derzeit noch an.