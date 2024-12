In der Nacht zum Mittwoch suchten Einbrecher den Vodafone Shop in der Innenstadt von Halle auf.

Spektakulärer Einbruch in Halle: Täter schleudern Gullydeckel durch Fenster in Handyladen

Halle (Saale)MZ - In Halle ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch in einen Vodafone-Shop in der Innenstadt gekommen. Gegen Mitternacht schleuderten bisher unbekannte Täter einen zuvor aus der Nähe entwendeten Gullydeckel durch eine Scheibe.

Polizeieinsatz nach Einbruch in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Anschließend wurden aus dem Geschäft nach MZ-Informationen mehrere elektronische Geräte gestohlen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hat umfangreiche Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.