Die Spiele in Neuseeland und Australien werden zwar zum Teil nachts, vormittags und mittags gezeigt. Die Grünen-Stadtratsfraktion will zumindest einige davon auf dem Hallmarkt zeigen.

Grünen-Fraktion will auf dem Hallmarkt ein Public-Viewing für die WM einrichten

Halle (Saale)/MZ - Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 20.

Juli bis zum 20. August mit 32 Teams in Australien und Neuseeland statt. Die Grünen-Stadtratsfraktion regt in der Verwaltung an, dass die Spiele als Public-Viewing auf dem Hallmarkt gezeigt werden.