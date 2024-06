Die Stadtteile Halle-Neustadt und Heide-Süd unterscheiden sich wie kaum zwei Stadtviertel in Arm und Reich. Ein zunächst nur interner Schul-Plan aus der Stadtverwaltung sorgt nun für großen Ärger.

Stadt will Grundschuleinzugsgebiete ändern

Von Heide-Süd nach Neustadt ist der Weg nicht weit. Was wie ein Riss zwischen beiden Vierteln immer weiter aufgeht, ist die Trennung zwischen Arm und Reich.

Halle (Saale)/MZ. - Wer von Heide-Süd einen Spaziergang in die benachbarte Neustadt macht, bewegt sich zwischen zwei Welten. Von akkurat geschnittenen Hecken um Häuser für junge Familien, die im Sommer nicht ins Freibad, sondern in den eigenen Pool gehen können, gelangt man nach zehn Minuten Fußweg zu elfgeschossigen Wohnblöcken aus den 1970er Jahren, vor deren Eingängen Einkaufswagen parken. Genau diesen Spaziergang machen täglich Dutzende Kinder, die aus Heide-Süd in die Neustädter Grundschule „Am Heiderand“ gehen.