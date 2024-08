Großes Finale mit dem Brückenspringen an Burg Giebichenstein

Laternenfest in Halle am Sonntag

Halle (Saale)/MZ - In Halle geht an diesem Sonntag das Laternenfest zu Ende. Höhepunkt zum Finale ist das Brückenspringen aus 20 Metern Höhe von der Giebichensteinbrücke. „Das Wetter soll passen. Laut Radar lässt der Regen nach. Wichtig ist, dass es nicht zu windig wird“, sagte am Morgen Organisator Andreas Wels der MZ.

Gruß der Brückenspringer am Sonntagmorgen aus dem Nordbad. Dort gab es die letzten Proben. (Foto: Andreas Wels)

Unterdessen deutet sich an, dass Halle ein weitgehend friedliches Laternenfest erlebt hat. Für Samstag vermeldete die Polizei einige Körperverletzungen sowie Diebstahlsdelikte und Bedrohungen. Auch Drogen habe man bei Gästen gefunden. Zudem musste sich der Rettungsdienst wieder um einige Personen kümmern, die gesundheitliche Probleme hatten.

Auch kulturell ist bis 18 Uhr noch eine Menge los. Auf der Peißnitzbühne gibt es ab 15.30 Uhr Hits von ABBA zu hören. Das Kulturspektakel auf der Ziegelwiese endet mit Operngala (11.15 Uhr), Puppentheater (14 Uhr), Ballettgala (14.30 Uhr) und der Bratschengruppe der Staatskapelle Halle (16.30 Uhr).