Kultur in Sachsen-Anhalt Großer Rückhalt fürs Wuk - Benefiztag nach Einbrüchen in Theater in Halle

Zwei Einbrüchen setzt das Theaterquartier am Holzplatz in Halle einen vielfältigen Benefiztag entgegen. Am Ostersamstag startet die Spielstätte in die nächste Schiffssaison.