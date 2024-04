Entschärfer aus Magdeburg angefordert Bombenbau in der Mietwohnung? Großeinsatz der Polizei in Halle - Feuerwehr sichert mögliche explosion ab

In der Schlosserstraße in Halle ist es am Samstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach MZ-Informationen soll ein Mieter in seiner Wohnung eine Bombe gebaut haben. Was bisher bekannt ist.