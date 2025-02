HALLE (Saale)/MZ. - Die Grippesaison in Halle ist in vollem Gange. Die Fallzahlen sind weiterhin hoch, wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren geringer. Bis Anfang Februar 2025 wurden 929 Grippefälle gemeldet, dagegen lag die Zahl im Vorjahr bei 1.713, wie Dr. Christine Gröger, Leiterin des städtischen Fachbereichs Gesundheit, berichtet. „Obwohl die Meldezahlen moderat sind, ist die subjektive Krankheitslast in der Bevölkerung höher“, so Gröger.

