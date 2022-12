Inzwischen mehr Grippe- als Coronainfizierte in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Grippewelle, die in Halle schon seit einigen Wochen umgeht, hält weiter an. Wie das städtische Gesundheitsamt am Montag mitteilte, liegen die Fallzahlen an Influenza-Neuinfektionen inzwischen „deutlich“ über denen der Covid-Neuinfektionen. Eine genaue Zahl wurde jedoch nicht genannt.

Lesen Sie auch: Kliniken in Sachsen-Anhalt an der Belastungsgrenze – OPs erneut verschoben

Das Gesundheitsamt bietet ab sofort einen neuen Service an. Über die Website www.halle.de können Grippekranke ihre Daten an das Amt schicken. Mit dem Online-Formular habe man während der Pandemie sehr gute Erfahrungen gemacht, sagt Amtsärztin Christine Gröger.

„Die Online-Meldung ermöglicht uns eine zügigere Bearbeitung der gemeldeten Fälle. Deshalb bieten wir den Service in der aktuellen Infektionswelle auch für Influenza-Meldungen an.“