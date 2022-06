Investor vom Gravo Druck Gelände am Reileck in Halle steht in den Startlöchern

Auf der großen Brachfläche am Reileck sollen in Kürze die Bauarbeiten beginnen. Die Stadt hat bereits Tiefgarage und Supermarkt genehmigt.

Blick auf das Gelände von Gravodruck am Reileck in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Es tut sich etwas auf dem Gelände der alten Gravo-Druckerei am Reileck. Nachdem Ende des vergangenen Jahres die vermieteten Parkplätze an der Adolf-von-Harnack- und der Ludwig-Wucherer-Straße geschlossen und im Februar diesen Jahres einige Bäume gefällt wurden, steht nun der Baustart bevor. „Wir treffen derzeit noch Vorbereitungen für den Baubeginn und stehen in den Startlöchern“, sagt Sascha Monath, Sprecher für die Norsk Deutschland AG, die an dem Standort rund 45 Millionen Euro investiert. Dutzende Wohnungen und auch Fläche für Einzelhandel sollen geschaffen werden.