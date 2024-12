Der Boom der asiatischen Küche zeigt sich auch in der Saalestadt. Mehrere neue Lokale und gleich zwei Supermärkte wurden in wenigen Monaten eröffnet. Reicht dafür die Nachfrage?

Geschäftsführer Duc Le zeigt die Nudeln, die die Mitarbeiterin Samreen Singh sich an einer der Kochmaschinen im Asia-Supermarkt in Halle erwärmt.

Halle (Saale)/MZ - Die Auswahl ist enorm und sie macht Lust aufs Ausprobieren. Denn was „Go Asia“, der vor zwei Wochen auf dem Unteren Boulevard eröffnete und auf asiatische Lebensmittel spezialisierte Supermarkt zu bieten hat, findet man meist nicht in anderen Läden – erst recht nicht in dieser Fülle. So gibt es allein hundert verschiedene Sorten Tofu.