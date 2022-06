Gibt es einen neuen Standort für den Star Park II bei Halle?

Wie realstisch ist das? Kommt der Star Park II eventuell an die A143 bei Teutschenthal?

Halle (Saale)/MZ - Kommt er oder nicht? Der Star Park II gilt als Leuchtturmprojekt des Strukturwandels nach dem Kohleausstieg. Für 150 Millionen Euro soll das Industriegebiet auf einer bis zu 200 Hektar großen Fläche an der A 14 entwickelt werden. Tausende neue Arbeitsplätze sind im Gespräch, doch in der Gemeinde Kabelsketal - hier soll der Park entstehen - machen Bürger gegen das Vorhaben mobil, weil sie den Verlust ihrer Lebensqualität fürchten. Der Gemeinderat ist gespalten, der Ausgang des Verfahrens ungewiss. In der aufgeheizten Stimmung bringt sich jetzt die Gemeinde Teutschenthal als Standort für den Star Park II ins Gespräch. „Politisch würde es bei uns für das Projekt eine breite Zustimmung geben. Und wir hätten auch die nötigen Flächen“, sagte Bürgermeister Tilo Eigendorf (parteilos) der MZ.