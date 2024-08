Philipp Eichhorns Wandbilder sind in Halle und darüber hinaus zu sehen. Jetzt gibt es ein neues Werk des Künstlers an der Volksbank.

Neues Wandbild in Halle

Halle/MZ. - Menschen, die Gefallenen aufhelfen. Junge, die Alten über die Straße helfen. Oder zwei Männer, die gemeinsam etwas tragen. Das neueste Wandbild des halleschen Künstlers Philipp Eichhorn in der Wilhelm-Külz-Straße zeigt, was Menschen gelingen kann, wenn einer dem anderen hilft. „Durch meine Kunstwerken zieht sich die Frage: Wie wollen wie zusammen leben?“, sagt der 41-Jährige. Und so passte es wunderbar, dass die Volksbank Halle einen Künstler suchte, der für sie ein Wandbild schafft, das den Genossenschaftsgedanken aufgreift.