In Teutschenthal soll eine Grundschule gebaut werden. Welche Gründe dahinterstecken und wie der aktuelle Stand ist, verrät der Bürgermeister. Er sagt auch, warum das Vorhaben so teuer ist.

Neue Grundschule in Teutschenthal

Im höchsten Punkt vierstöckig: So soll die neue Schule aussehen.

Teutschenthal/MZ. - „Deutschlands modernste Dorfschule“ lautete 1930 eine Schlagzeile in der Zeitung „Kränzchen“, die über einem Artikel zum Schulneubau in Teutschenthal stand. Das war zu dem Zeitpunkt ein Meilenstein, weiß Teutschenthals Bürgermeister Tilo Eigendorf (UBV). Nun, knapp hundert Jahre später, soll es erneut einen solchen Meilenstein geben. Denn in Teutschenthal wird eine neue Grundschule entstehen.