Geld für neue Eissporthalle und HFC-Nachwuchszentrum in Halle ist da

Halle (Saale)/MZ - Aufatmen in Halles Sportszene: Die beiden großen Bauprojekte Fußball-Nachwuchsleistungszentrum und Eissporthalle, deren Finanzierung zwischenzeitlich fraglich schien, sind nun wohl gesichert. Im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt, der in der nächsten Woche im Landtag verabschiedet werden soll, stehen jetzt zusätzlich zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) hat dazu jüngst in einer Sitzung gesagt, dass die Regierung die Projekte auch langfristig nicht fallenlassen will. In Halle löst das Erleichterung aus.

