Halle (Saale)/MZ - Mit einem Neun-Punkte-Plan wollen das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Halle gegen zunehmende Jugendkriminalität in der Saalestadt vorgehen. Vorerst bis zu den Weihnachtsferien will die Polizei unter anderem mit mehr Fußstreifen spürbare Präsenz zeigen, wie Vertreter des Landes und der Stadt am Montag nach einer gemeinsamen Beratung ankündigten. In geeigneten Fällen sollen zudem junge Straftäter künftig in vereinfachten Verfahren zur Verantwortung gezogen werden. Geplant ist auch eine städtische Anlaufstelle für die Opfer von Jugendgewalt. In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind den Angaben zufolge in Halle 518 Fälle von Jugendkriminalität angezeigt worden, darunter 57 Raubdelikte.