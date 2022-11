Gegen das Vergessen: Halle erinnert an die Pogromnacht 1938

Ein Mahnmal erinnert an die Zerstörung der Synagoge 1938.

Halle (Saale)/MZ - Als Klarinette und Akkordeon verstummen, folgt ein Moment der Stille. Eine Stille, die sich auch in den Gesichtern der jungen und alten Menschen widerspiegelt, die sich am Jerusalemer Platz versammelt haben. Dort, wo sich bis 1938 die Synagoge von Halle befand. Die gekommen sind, um jener Nacht zu gedenken, als auch in Halle Trupps von Menschen durch die Straßen zogen, um andere Menschen zu misshandeln, zu ermorden und ihre Gotteshäuser zu zerstören.