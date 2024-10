Die Bürgerinitiative Orgacid erinnert an Ammendorfs Industriegeschichte. An ihrem Einsatz für das Gelände der einstigen Giftgasfabrik will sie trotz aller Widrigkeiten festhalten.

Halle (Saale)/MZ. - Erich Gadde erinnert sich noch gut an seine Lehrlingszeit bei der Deutschen Reichsbahn. Damals, in den 1960ern, sei es durchaus üblich gewesen, dass Chefs noch privater Ammendorfer Firmen durch die seinerzeit noch reichlich vorhandenen Kneipen in der Gegend zogen, um Personal zu rekrutieren: Es ging darum, mit Steinen, Sand oder Dachpappe beladene Waggons zu entladen, um das sonst fällige Standgeld zu sparen. Der 82-Jährige hat auch noch gut in Erinnerung, dass sein älterer Bruder, Haushandwerker in einem Ammendorfer Betrieb, ihm in den 50ern als Elfjährigen verbot, auf dem Orgacid-Gelände zu spielen.