Nach Ausagen über Bewachung Gedenken nach Anschlag von Halle: Privorozki übt bei Gedenkfeier Kritik an Stahlknecht

Halle (Saale) - Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, hat bei einer Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Synagogen-Anschlags Kritik an Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht geäußert. „Es tut mir leid, aber wir sind empfindlicher geworden als früher“, sagte Privorozki am Freitag in der Ulrichskirche in Halle in Bezug auf eine Aussage ...