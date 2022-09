Gastronomie „O'zapft is!“ zur Wies'n - Diese Lokale bieten in Halle Oktoberfest-Stimmung

Dirndl-Dance und Maßkrugstemmen - bayerisches Lebensgefühl gibt’s in diesen Tagen gleich in mehreren Lokalen von Halle. Was die Gastronomen der Stadt zum Oktoberfest geplant haben.