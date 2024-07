In Sachsen-Anhalt findet am Sonntag das „Picknick im Park“ statt. Auch in Halle und dem Saalekreis gibt es was zu erleben.

Dieskau/Ostrau/Halle/MZ. - In der einen Hand ein Getränk, in der anderen ein kleiner Snack, der Blick auf den grünen Garten gerichtet, von oben scheint die Sonne herab – ungefähr so kann man sich das „Picknick im Park“ vorstellen, das in diesem Jahr sein 5. Jubiläum feiert.

Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung der Verein Gartenträume. Am Sonntag laden viele Parks in ganz Sachsen-Anhalt zu sich ein. Dabei sind die Angebote vor Ort ganz unterschiedlich.

Mit Decke vor dem Teehaus in Dieskau

Den Picknickkorb packen und den Tag im Grünen verbringen kann man beispielsweise in Dieskau. „Die Gäste bringen ihre Picknick-Ausrüstung selbst mit, der Park-Förderverein sorgt für den kulturellen Rahmen“, informiert der Verein. Auch in diesem Jahr ist der Start ab 11 Uhr am Chinesischen Teehaus. Dort wird Hans-Henning Schmidt vom „LITERAtainment“ die Besucher mit literarischen Anekdoten unterhalten und das hallesche Trio „Take Drive“ sorgt für den musikalischen Rahmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Veranstaltung in Dieskau stattfindet. Mehr als 200 Gäste haben das Picknick in den letzten beiden Jahren begleitet und sind mit ihren Decken und Körben in den Schlosspark gekommen.

Café im Schloss Ostrau genießen

Musikalisch wird es auch im Schloss Ostrau. Ab 16 Uhr spielt dort das Trio Vivente Stücke von Haydn, Mayer und Debussy. „Das ist ein tolles Konzert mit großartigen Künstlern, die man zu dem Preis sonst nicht bekommt“, sagt Georg Rosentreter, Vorstandsmitglied des Vereins Schloss Ostrau. Karten für das Konzert gibt es für 17 Euro an der Veranstaltungskasse, die ab 15 Uhr öffnet. Davor und danach können Besucher durch den Park schlendern oder im Schlosscafé verweilen. Ein klassisches Picknick wird es dort nicht geben, dafür aber „tolle Speisen und Getränke aus dem Café.“ Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Und auch in Halle gehen die Interessierten nicht leer aus. Ab 10 Uhr gibt es im Amtsgarten eine Führung „Wissenswertes rund um BURG-FrauenOrt und den Kräutergarten“, ab 11.30 Uhr beginnt das Mitbring-Picknick unter dem Motto „Komm raus zum Spielen“. Neben Leckereien können auch Karten- und Brettspiele, Puzzles oder Handygames mitgebracht werden.