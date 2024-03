Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Der Duft von Blumen, blühenden Stauden und Erde ist noch bis Sonntag in der Messe Halle zu schnuppern. Wer auf der Suche nach Knollen, Samen, Pflanzen oder auch nach einem exklusiven klimaschonenden Outdoor-Whirlpool ist, kann dort fündig werden. Erstmals ist die Messe „Gartenträume“ des gleichnamigen niederländischen Veranstalters in Halle. „Unsere Messen in ganz Deutschland und auch in Magdeburg sind sehr erfolgreich. Da wir in Sachsen-Anhalt ein sehr interessiertes Publikum haben, sind wir nun auch in Halle“, sagt Martin Gommer vom „Gartenträume“-Team.