Gar nicht faul - das kleine Faultier im Zoo Halle

Halle (Saale)/MZ - Halles niedlicher Faultiernachwuchs, am 15. Dezember zur Welt gekommen, präsentiert sich bei seiner tierärztlichen Untersuchung alles andere als faul und träge: Erstaunlich lebhaft und mit einem lauten Quieken hüpft das Jungtier von Mutter Charlotte und Vater Toni beim Wiegetermin in dem mit einem Handtuch ausgelegten Eimer auf der Waage hin und her, so dass es Tierärztin Franziska Wilhelm nicht leicht fällt, den richtigen Wert abzulesen. Bei 922 Gramm bleibt die Anzeige schließlich für einige Augenblicke stehen, und so notiert Tierpflegerin Petra Strecker später diese Zahl in das Wiege-Tagebuch. „Könnte ein bisschen mehr sein“, kommentiert Tierärztin Wilhelm, die eigentlich mit dem Knacken der 1.000er Marke gerechnet hat, das Gewicht des Babys.

