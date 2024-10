Von der Silberhöhe in die Bundesliga

Armindo Sieb hat für Mainz 05 seine ersten Tore in der Bundesliga erzielt.

Mainz/MZ - Armindo Sieb ist Spieler des FC Bayern München. Und er ist Hallenser, aufgewachsen im Stadtteil Silberhöhe. Von dort hat es den Junioren-Nationalspieler auf teils holprigen Wegen über Stationen bei RB Leipzig und Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister geführt. Aktuell ist der 21-Jährige an den FSV Mainz 05 verliehen, der am Samstag Siebs Ex-Klub RB empfängt (15.30 Uhr/Sky). Vor dem Duell sprach Martin Henkel mit dem Offensivspieler über seine Kindheit im „Brennpunkt“, Neymar-Tricks, die schützende Hand von Ralf Rangnick und Fußspuren in der Karriere.