Fußball-Zentrum in Halle (Saale): Woher die Millionen nehmen?

Halle(Saale)/MZ - Ist es die Ruhe vor dem Sturm? In der Debatte um fehlende Millionen für zwei große Fluthilfeprojekte in Halle ist es zuletzt ruhiger geworden. Für den Umbau des Eisdoms in der Selkestraße zur vollwertigen Eissporthalle sowie den Ersatzneubau des Nachwuchsfußballleistungszentrums auf der Silberhöhe fehlen im Fördertopf des Landes rund 20 Millionen Euro. Wie die Summe aufgebracht werden kann, ist unklar. Die Stadt sucht mit dem Innenministerium des Landes und der Investitionsbank, die sich um die Schadenregulierung an kommunalen Sportstätten nach dem Hochwasser 2013 kümmern, nach einer Lösung.

Woher soll das Geld kommen? Bislang nur Lippenbekenntnisse

Im Sommer hatten Vertreter des Innenministeriums gegenüber der Stadt die Probleme eingeräumt. Jetzt gab es dazu ein weiteres Krisentreffen. Die diplomatischen Antworten beider Seiten auf eine MZ-Anfrage zeigen, dass der Durchbruch noch nicht gefunden ist. „Die Gespräche waren konstruktiv und lösungsorientiert. Gemeinsames Ziel ist, dass für die Finanzierung der beiden Projekte ein tragfähiges Konzept gefunden wird“, meint Stadtsprecher Drago Bock. Dazu fänden derzeit weitere Gespräche auf allen Ebenen statt. Parallel treibe die Stadt die Planung für den Neubau der Eissporthalle intensiv voran. Zur Einordnung: Das Land wartet nach wie vor auf den finalen Antrag der Stadt zur Höhe der Kosten für die neue Eissporthalle. Die aktuelle Kostenprognose liegt bei rund 29 Millionen Euro, hervorgerufen insbesondere durch die sprunghaft gestiegenen Baupreise, so die Stadt. 14 Millionen Euro hat das Land aber nur noch dafür übrig. Im dritten Quartal 2022 sollen die Arbeiten eigentlich beginnen und in mehreren Jahresscheiben erfolgen - damit der Eissport in Halle nicht brach liegt. Das Problem: Ohne endgültige Zusage aus Magdeburg zur Finanzierung der kompletten Kosten wird nicht gebaut.

Bleibt auf der Silberhöhe nur eine Brachfläche?

Zweites Sorgenkind ist das neue Trainingszentrum für den Nachwuchsfußball. Das Areal mit mehreren Plätzen und einem Funktionsgebäude befindet sich zwar noch nicht im Bau, der Boden wurde für das Projekt aber schon aufbereitet. Schlagzeilen machte das 85.000 Quadratmeter große Grundstück vor allem durch den Fund von 15 Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bomben sowie auch hier explodierte Baupreise hätten die Kosten von 11,3 auf nunmehr 16,5 Millionen Euro in die Höhe getrieben. Die Sorge der Fußballer und des HFC - der Klub wird der Hauptnutzer - besteht darin, dass das Leistungszentrum unvollendet bleibt, wenn das Geld nicht fließt. Das Land äußert sich zurückhaltend zu beiden Großvorhaben. „Die Stadt Halle hat den Mehrbedarf benannt. Die Änderungsanträge an die Investitionsbank werden derzeit vom Projektsteuerer der Stadt vorbereitet. Sobald diese Unterlagen vorliegen, werden sie entsprechend geprüft“, sagt Franziska Höhnl, Sprecherin im Innenministerium.

Auch beim Saaleradweg drohen Probleme

Unterdessen könnte ein weiteres Fluthilfeprojekt plötzlich wackeln: Der Neubau des Saaleradwanderwegs am Böllberger Weg. Ursprünglich hatte die Stadt mit einer Investitionssumme von 950.000 Euro gerechnet. Wie nun aber aus einer Antwort aus dem Ratshof auf eine Anfrage des CDU-Stadtrats Johannes Streckenbach hervorgeht, sollen die Kosten um 2,1 Millionen Euro steigen. Grund sei der Einbau einer Ufersicherung auf einer Länge von 300 Metern. Vorgesehen ist eine Spundwand, verbunden mit der Stabilisierung und Erweiterung des Uferbereichs. Angesichts der Mehrkosten ist beim Land ebenfalls ein Änderungsantrag eingereicht worden. An dem Neubau des Weges hatte es zuletzt außerdem aus Umweltschutzsicht Kritik gegeben (die MZ berichtete). Die Grünen wollen den Bau verhindern.