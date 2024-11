Die Mobile Praxis bietet kostenfreie Behandlungen für Vierbeiner an. Ein Tierheilpraktiker hat nahezu alles aufgegeben, um Haustieren in ganz Deutschland zu helfen.

Halle (Saale)/MZ. - Lotte steht unsicher auf dem Untersuchungstisch. Die nicht einmal vier Monate alte Hündin klemmt ängstlich ihr Rute zwischen die Hinterbeine. Sie lebt erst seit vier Tagen bei ihrer Besitzerin, jetzt steht ihr erster gemeinsamer Tierarztbesuch zur allgemeinen Untersuchung an. Dafür wenden sie sich in Neustadt an Christian Ergenzinger. Der Tierheilpraktiker, reist mit seiner Ambulanz durch Deutschland und bietet kostenfreie Behandlungen für Wohnungslose und Menschen in wirtschaftlicher Notlage an. Derzeit macht die Praxis Station in Halle.