Bei einem Ferien-Workshop in Halle-Neustadt geht es vor allem ums Tanzen, aber eben nicht nur. Was die jungen Teilnehmer aus unterschiedlichen Nationen darüber hinaus lernen können.

Halle (Saale) /MZ. - Um in der Pause mit anderen in der Gruppe sprechen zu können, braucht Angelina noch das Übersetzungsprogramm in ihrem Smartphone. Doch sobald Tanzlehrerin Juliette Paul alle wieder zusammenruft, zeigt sich, dass die Sprache des Tanzes universell ist. Ganz ohne Übersetzungshilfe versteht Angelina, die sich vor ihrer Flucht zu Hause im ukrainischen Mariupol viel mit Hip-Hop und Breakdance befasst hat, welche Bewegungsabläufe als Nächstes gefragt sind. So wie die anderen auch. Zehn- bis Zwölfjährige aus unterschiedlichen Herkunftsländern auch. Ziel des dreitägigen Workshops in der Neustädter Passage 13 ist es, eine gemeinsame Tanzvorführung zu erarbeiten. Für Donnerstag, 19. Oktober, 14 Uhr, sind Interessierte zum Zusehen eingeladen.