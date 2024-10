Die Stadtverwaltung schafft erste Fakten für das Zukunftszentrum am Riebeckplatz. Ein großer Parkplatz fällt schon weg.

Für Bau des Zukunftszentrums in Halle: Stadt schafft Fakten am Riebeckplatz

Dieser Parkplatz am nördlichen Ende des Riebeckplatzes soll für das Zukunftszentrum weichen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Parkplatz vor dem Bürogebäude am nördlichen Ende des Riebeckplatzes zwischen Magdeburger Straße und Volkmannstraße fällt weg. Die Stadt entzieht der Fläche ihre bisherige Funktion, weil sie für die Entwicklung des Zukunftszentrums gebraucht werde, heißt es in einem Ratsdokument. Der Stadtrat hat der Vorlage der Verwaltung in der vergangenen Woche ohne Gegenstimme zugestimmt.

Laut Stadtverwaltung entspreche das Vorhaben den Zielen der Verkehrs- und der Stadtentwicklung und liege damit im öffentlichen Interesse. Es sei vorgesehen, ein Gebäude zur errichten, in dem neben anderen Nutzungen auch Geschosse zur Unterbringung von Stellplätzen geplant sind. Der Bebauungsplan „Riebeckplatz – Zukunftszentrum“ befindet sich derzeit in der Aufstellung.