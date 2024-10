Funkelnd in den November - Händler laden wieder zum Lichterfest in Halle ein

Halle (Saale)/MZ. - Das hat es noch nie gegeben: Die Lichterfee erscheint zum 20. Lichterfest erstmals in Begleitung eines Prinzen. Aylin und Daniél werden in diese Rollen schlüpfen. Zur Vorstellung des Lichterfest-Programms in der Bahnhofslounge haben sie sich am Freitag erstmals öffentlich in ihren funkelnden Kostümen präsentiert – selbstverständlich gemeinsam mit den beiden Saaleteufelchen Saali und Saalu, die so wie die Fee schon immer mit dabei sind.