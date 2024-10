2019 richtete ein Rechtsextremist in Halle und in Wiedersdorf (Saalekreis) ein Blutbad an. Am Vormittag wurden Kränze an den beiden Anschlagsorten in Halle niedergelegt, im Stadtgebiet gibt es mehrere Gedenkveranstaltungen.

Halle (Saale)/MZ. - Fünf Jahre nach dem Terroranschlag 2019 gedenkt Halle an diesem Mittwoch, 9. Oktober, der Opfer. Dazu wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet. An der Synagoge wird ab Mittag mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an die beiden Todesopfer Jana und Kevin erinnert.

400 Menschen versammeln sich zur Kundgebung der "Soligruppe 9. Oktober" am Tekiez

Am Tekiez hat die Kundgebung der "Soligruppe 9. Oktober" begonnen. In der Eröffnungsrede verweist die Initiative auf eine weitere Versammlung, die in Berlin stattfindet.

Fünfter Jahrestag zum Terroranschlag von Halle: Etwa 400 Teilnehmer versammeln sich zur Kundgebung der "Soligruppe 9. Oktober". (Foto: Marietta Meier)

Ismet Tekin, Überlebender des Terroranschlags nennt die Aktion in seiner Rede ein "Zeichen für die Zukunft und ein Zeichen für die Demokratie". Etwa 400 Teilnehmer sind vor Ort.

Geier auf der zentralen Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche: "Wir dürfen nicht vergessen"

Egbert Geier (v.l.), Frank-Walter Steinmeier und Reiner Haseloff während der zentralen Gedenkveranstaltung zum Terroranschlag in Halle am 9. Oktober in der Ulrichskirche (Foto: Dirk Skrzypczak)

Während der zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich des Terroranschlags von vor fünf Jahren äußerte Halles Bürgermeister, Egbert Geier (SPD): "Der Anschlag hat eine Wunde hinterlassen. Der Schmerz ist nicht vergessen." Die Taten dürften nicht vergessen werden, so Geier. Jeder einzelne trage die Verantwortung dafür, dass sich so eine Tat nicht wiederhole.

Steinmeier auf Gedenkveranstaltung zum 9. Oktober: "Der Täter hat sein Ziel nicht erreicht"

Bundespräsident Steinmeier (SPD) betonte in seiner Rede den Zusammenhalt der Gesellschaft. "Der 9. Oktober hat das Leben in Halle für immer verändert. Wir denken mit Trauer an die Opfer." Leider sei es "bitterer Alltag", dass Juden täglich angegriffen werden. "Die Mörder von Kassel, Halle und Hanau haben allein gehandelt, aber nicht allein gedacht", so Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ulrichskirche in Halle zum Gedenken an den Terroranschlag vom 9. Oktober 2019: "Der Täter hat sein Ziel nicht erreicht." (Foto: Steffen Schellhorn)

Wichtig sei nun, sich nicht auseinander treiben zu lassen. "Das ist die Lehre von Halle. Wir können das Geschehene nicht rückgängig machen. Aber, dass wir heute gemeinsam hier sind, ist ein Zeichen. Der Täter hat sein Ziel nicht erreicht."

Gedenken an Terror-Opfer: Massives Polizeiaufgebot und Personenkontrollen vor Ulrichskirche in Halle

Massives Polizeiaufgebot vor der Ulrichskirche in Halle soll für Sicherheit vor und während der Gedenkveranstaltung zum Terroranschlag vom 9. Oktober sorgen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Der Bereich vor der Ulrichskirche ist abgesperrt. Ein Großaufgebot der Polizei sichert die Gegend rund um das Gotteshaus. Wer hinein will, um an der öffentlichen Gedenkveranstaltung teilzunehmen, wird einer strengen Personenkontrolle unterzogen. Auch Sprengstoffspürhunde sind im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

Öffentliche Gedenkveranstaltung zum Terroranschlag am 9. Oktober in Halle: Strenge Personenkontrollen am Eingang der Ulrichskirche. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Steinmeier und Haseloff an der Synagoge in Halle

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, gedenken gemeinsam vor der Synagoge in Halle der Anschlagsopfer des 9. Oktobers.

Fünfter Jahrestag vom Terror am 9. Oktober: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, gedenken gemeinsam vor der Synagoge in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Derweil hat am Steintor der Gedenkrundgang von "Halle gegen Rechts" begonnen. Das Bündnis will "erinnern und Solidarität" ausdrücken. "Denn es ist wichtig, nicht zu vergessen." Sie fordern, den Antisemitismus in der Gesellschaft klar zu bekämpfen. Die Veranstalter sprechen von etwa 250 Teilnehmern.

Anschlag vom 9. Oktober: Straßenbahnen halten um 12.03 Uhr für eine Schweigeminute

Um 12.03 Uhr hielt die Straßenbahn Linie 10 auf ihrem Weg von Neustadt ins Zentrum an der Haltestelle Neustadt-Zentrum. Fahrgäste wurden per Durchsage informiert, dass die Bahn zwei Minuten hält, um eine Schweigeminute in Gedenken an den Halle-Anschlag einzulegen. "Wir bitten um Verständnis und Anteilnahme", hieß es.

An Halles Haltestellen läuft am heutigen Jahrestag ein Schriftzug durch, der an den Halle-Anschlag erinnert. (Foto: Denny Kleindienst)

Manch ein Fahrgast zeigte dafür auf Nachfrage wenig Verständnis. Eine Frau sagte: "Ich finde das nicht gut, weil ich es eilig habe. Aber verstehen kann ich es." Als die Bahn sich nach weniger als zwei Minuten wieder in Bewegung setzte, war sie beruhigt.

Andere Fahrgäste hielten die Aktion für gut und richtig. Auch wenn die Aktion letztlich nur symbolischen Wert hatte, wollte eine ältere Dame sie nicht kleinreden. "Sonst wäre es so, dass uns gar nichts mehr interessiert", sagte sie. Vielmehr hätte sie sich noch mehr Information gewünscht. Dass der Attentäter vor fünf Jahren um 12.03 Uhr seinen Terrorakt begann, war ihr nämlich nicht bewusst.

Gedenken an den Anschlag der Synagoge hat begonnen

In der Synagoge der Jüdischen Gemeinde hat Mittwochmittag das Gedenken an den Anschlag von Halle am 9. Oktober 2019 begonnen. Zu dem Gedenken der Synagoge sind Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor Ort, der Vater von Kevin Schwarze und Max Privorozki. (Foto: Skrzypczak)

In der Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Halle in der Humboldtstraße hat kurz vor 12 Uhr das Gedenken begonnen. Zunächst gab es eine Schweigeminute, wie in der ganzen Stadt um 12.03 Uhr.

Anschließend gab es verschiedene Reden und schließlich setzte Ministerpräsident Reiner Haseloff die letzten Schriftzeichen in eine neue Torarolle. Mit dieser Torarolle soll an die beiden Todesopfer Jana Lange und Kevin Schwarze sowie den Anschlagstag erinnert werden. An dieser war ein Jahr gearbeitet worden. Zu der Gedenkveranstaltung war auch der Vater von Kevin Schwarze eingeladen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff schreibt mit Hilfe eines Rabbiners einen der letzten Buchstaben in eine neu hergestellte Torarolle. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Auch der HFC hat zum Gedenken an die Opfer vom 9. Oktober einen Kranz niedergelegt

Einen Kranz hat auch der HFC niedergelegt. Der damals im Kiez Döner erschossene Kevin Schwarze war großer Fan des halleschen Fußballvereins. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

"In Gedenken an Kevin und Jana": Der HFC hat am 5. Jahrestag des Terroranschlags von Halle einen Kranz vor dem ehemaligen Kiez Döner niedergelegt. (Foto: Denny Kleindienst)

Nachdem am Dienstagmorgen mehrere Hakenkreuze rund um den Tekiez an Schilder, Aufsteller und Mülltonnen gemalt - und nach Sichtung durch die Polizei wieder entfernt worden, sind zum Mittwoch keine neuen Schmierereien aufgetaucht. Yamin Hamid, Projektkoordinator im Tekiez, sagt zu den Hakenkreuzen: "Das ist ein ganz klarer Einschüchterungsversuch." Doch das werde nicht gelingen.

Gedenken an den Anschlag von Halle: Mittwochvormittag werden Autos abgeschleppt

Die ersten Sperrungen gab es bereits seit Dienstag. Seit Mittwochmorgen werden Straßen im Paulusviertel abgesperrt, außerdem werden die ersten Autos abgeschleppt. Im Paulusviertel gibt es abschnittsweise ein absolutes Halteverbot für 24 Stunden in der Ludwig-Wucherer-Straße, Paracelsusstraße, Schillerstraße, um die Ulrichskirche am Boulevard sowie in der Kleinen bis zur Großen Märkerstraße.

Es empfiehlt sich, das Parkverbot in der Nähe des Paulusviertel einzuhalten. Die Stadt lässt am Mittwochvormittag Autos in der Paracelsusstraße, runter zum Steintor, abschleppen. Drei Abschlepper im Einsatz. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Während der Veranstaltungen werden Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. So werden im Kreuzungsbereich in der Humboldt- und Schillerstraße Blockiersysteme aufgebaut, die geschlossen werden können. Dann ist auch für Anwohner die Durchfahrt nicht möglich.

Auf dem Marktplatz fällt der Wochenmarkt am 9. Oktober aus. Ab 11 Uhr werden alle Zufahrten gesperrt. Der Taxi-Stand vor dem ehemaligen Kaufhof kann am Gedenktag ebenfalls nicht genutzt werden. Bis 20 Uhr riegelt die Polizei das Areal ab.

Am Mittwochmorgen wurden Kränze vor der Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Halle abgestellt. Im gesamten Stadtgebiet wird an das Attentat in Halle am 9. Oktober 2019 vor fünf Jahren erinnert. (Foto: Skrzypczak))

An der Synagoge und am Tekiez hat am Mittwochmorgen das Gedenken an den Anschlag vom 9. Oktober 2019 begonnen. Unter anderem die Stadt Halle hat Kränze aufgestellt. Vor dem ehemaligen Kiez-Döner in der Ludwig-Wucherer-Straße hat auch der hallesche Fußball-Club HFC einen Kranz niedergelegt. Der damals im Kiez Döner erschossene Kevin Schwarze war großer Fan des halleschen Fußballvereins. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Lesen Sie auch: Terroranschlag von Halle: Ein Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

9. Oktober Halle: Das ist am Gedenktag geplant

Folgende Veranstaltungen sind zum Gedenken an den Anschlag von Halle (Saale) am 9. Oktober 2019 im Stadtgebiet geplant, dabei sind verschiedene Akteure involviert, neben der Stadt Halle selbst, die Jüdische Gemeinde, das Bündnis "Halle gegen rechts", der evangelische Kirchenkreis und viele mehr: