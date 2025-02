Delitzsch. - Alaaf und Helau! Besonders zur Karnevalszeit fliegen sie aus Umzugswagen in die Menge, doch ihren Namen kennen nur die wenigsten: die Böhme Fruchtkaramellen, kurz Frukas. „Jeder kennt es, doch keiner weiß, wie es heißt“, sagt Gerrit Sachs, Geschäftsführer der Halloren-Vertriebs GmbH.

Die Arbeit in der Frukas-Süßwarenabteilung ist mit einem herrlich duftenden Umfeld, aber auch mit viel körperlicher Anstrengung verbunden. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Wer produziert die beliebten Frukas?

Die kleinen, quadratischen Kaubonbons haben Kultstatus, doch wer sie produziert, wissen ebenfalls die wenigsten.

Nostalgie mit modernem Touch: Die Verpackung von Frukas sieht aus wie immer, ist nun aber nachhaltiger und aluminiumfrei. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Das sei eine Weile auch so gewollt gewesen, denn die Frukas seien kein Hauptprodukt des Süßwarenherstellers aus Sachsen-Anhalt, erzählt Sachs.

Die Geräte für die Herstellung der Frukas sind über 30 Jahre alt. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Ursprünglich wurden sie in den späten 1950er Jahren im karnevalfiebernden Nordrhein-Westfalen erfunden. Seit den 1990er Jahren werden sie jedoch in Sachsen produziert – in der Delitzscher Schokoladenfabrik, wo etwa 20 Mitarbeiter an ihrer Herstellung beteiligt sind.

Etwa 20 Menschen arbeiten in der Frukas-Abteilung in Delitzsch. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Ein Markenzeichen der Frukas ist ihre nostalgische Verpackung, die sich über die Jahrzehnte kaum verändert hat. Man habe vor einigen Jahren versucht, das Design zu ändern: „Wir wurden abgestraft“, erzählt Sachs.

Ob zum Karneval, zum Arztbesuch oder zum Schulanfang: Die Frukas erinnern an die Kindheit. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Jährliche Produktion von 1.000 Tonnen Frukas

Das Unternehmen produziert jährlich etwa 1.000 Tonnen Frukas – das entspricht über 300 Millionen Bonbons. Ein Fruka wiegt 2,8 Gramm – zusammen ergibt das das Produktionsgewicht von etwa 200 erwachsenen Elefanten. Aufeinandergestapelt würde die jährliche Produktion einen Turm von über 3.500 Kilometern Höhe ergeben.