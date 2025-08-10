In ganz Deutschland sind in den vergangenen Wochen so wenige Blitze registriert worden wie lange nicht mehr. Dafür gibt es einen Grund.

München/Hannover - In Niedersachsen hat es im Juni und im Juli rund 47.000 Mal geblitzt. Das hat das Blitzortungsunternehmen Nowcast ermittelt. Bundesweit liegt Niedersachsen mit der Anzahl von Blitzen auf Platz drei hinter Bayern und Baden-Württemberg.

Bremen landet mit rund 500 Blitzen auf dem vorletzten Platz vor Hamburg. Mit 108.900 gezählten Blitzen führt Bayern die Liste an.

Deutlich weniger Blitze erfasst

In ganz Deutschland sind in den vergangenen Wochen so wenige Blitze registriert worden wie lange nicht mehr. Insgesamt blitzte es den Angaben zufolge in Deutschland in den beiden Monaten 394.000 Mal - der Wert liegt rund 60 Prozent unter dem 15-jährigen Mittelwert und stellt den niedrigsten seit mindestens 2009 dar.

Gewöhnlich dauert die Gewitter-Saison in Deutschland von Mai bis August. Nowcast zufolge ist dabei der Juni der blitzreichste Monat des Jahres, gefolgt vom Juli. Allerdings fiel im vergangenen Monat der Hochsommer vielerorts buchstäblich ins Wasser - ohne größere Gewitterlagen. Laut Deutschem Wetterdienst gab es im Juli im Schnitt 114 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. In die Statistik fließen Blitze mit mindestens fünf Kiloampere (kA) ein. In die Zählung fließen alle Blitze ein - also die, die auf dem Boden eingeschlagen sind, und diejenigen, die die Erde nicht berührten.