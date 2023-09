Für ein altes Gewerbegebiet an der Dessauer Straße in Halle gibt es Entwicklungspläne. Verlängert die Havag die Bahntrasse um 600 Meter Richtung Tornau?

Frohe Zukunft in Halle: Industriebrache soll Wohngebiet werden

Noch ist das Industrie- und Gewerbegebiet an der Dessauer Straße eine Brache. Ein neues Stadtquartier mit Wohnhäusern könnte auch für die Posthornteiche nützlich sein. Eine Entwässerung des Gebiets wäre dann in die Teiche denkbar, die unter akutem Wassermangel leiden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Im Gewerbegebiet an der Dessauer Straße, neben dem Penny-Markt und einer Shell-Tankstelle, sind die alten Hallen zumeist verfallen und teilweise eingestürzt. Vor einer Woche nutzten Hunderte Jugendliche die Brache für eine illegale Techno-Party. Doch aus dem „Lost Places“ in Nachbarschaft der Justizvollzugsanstalt in der Frohen Zukunft soll eine kleine Quartiersmitte werden, ein attraktiver Stadteingang mit Wohnhäusern, Ärzten, vielleicht auch einem Café.