Friday for Future-Demo zum Klimastreik in Halle: „Klimakrise nicht vergessen!“

Demonstration für das Klima am Freitag in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Demonstrationen mit mehreren hundert oder sogar mehr als tausend Teilnehmern gab es in Halles Stadtzentrum in letzter Zeit häufiger, aber das Bild, das sich am frühen Freitagnachmittag auf dem Marktplatz bot, hatte es so seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr gegeben. Hunderte Schüler, Jugendliche und junge Menschen hatten sich versammelt, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Die hallesche Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) hatte die Demo veranstaltet, die im Rahmen des globalen „Klimastreiks“ stattfand.