Die ersten Wohnungen im neuen Quartier an der Saale in Halle sind vermietet. Doch wohnen dürfen die Mieter dort bislang nicht. Und die letzten Bauarbeiter sind schon vor Ende der Sanierung abgezogen.

Stillstand an der Freyberg Brauerei: Was wird aus Halles exklusivem neuen Wohnquartier?

Das sanierte Brauereigebäude an der Saale in Halle ist eine Augenweide.

Halle (Saale)/MZ - Beim Blick durchs Küchenfenster sind die fünf Türme auf dem Markt zu sehen, außerdem der Wasserturm und die Spitze des Ratshofes. Ein Postkarten-Ausblick. Draußen auf dem weitläufigen Balkon kann man bis nach Neustadt gucken und in anderer Richtung die Dächer der südlichen Innenstadt überblicken. Die Balkonmöbel stehen schon, überhaupt ist die Wohnung im obersten Stock des Gebäudes komplett eingerichtet, dass zum elf Häuser umfassenden Wohnquartier anstelle der einstigen Freyburg Brauerei am Saaleufer in der südlichen Innenstadt gehört.