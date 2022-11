Freiheitsstrafe droht Rund 30 Fälle: Rechtsextremist Sven Liebich aus Halle erneut angeklagt

Der Rechtsextremist Sven Liebich ist durch die Staatsanwaltschaft Halle angeklagt worden. Sollte es zum Prozess kommen, was das Amtsgericht Halle nun entscheiden muss, so droht eine Haftstrafe. Was Liebich unter anderem vorgeworfen wird.