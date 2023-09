Halle (Saale)/MZ - - Brücken, Türme, Brunnen, Gasthäuser – und nun hallesche Badeanstalten: Seit 28 Jahren bringt der hallesche Fotografenmeister Horst Fechner seinen beliebten Luftbildkalender heraus und stets widmet Fechner diesen einem ausgewählten halleschen Thema. Und nicht nur das: Fechners Jahresplaner, die bei vielen Hallensern an der Wand hängen und vor allem bei Sammlern begehrt sind, erlauben immer auch einen interessanten Blick auf ein spannendes Stück Heimatgeschichte.

„Auch die neueste Ausgabe, der Kalender für 2024, will wieder hallesche Stadtgeschichte festhalten“, so Fechner, der sich gemeinsam mit seinem Ko-Autor Manfred Orlick schon mindestens zwei Jahre vor dem Erscheinen des Kalenders Gedanken um das jeweilige Thema macht.

Badespaß in den 60er-Jahren: Nordbad 1965 Foto: Stadtarchiv/Repro Schellhorn

Nun also steht Halles historische Badekultur im Fokus. Lange haben Fechner und Orlick im halleschen Stadtarchiv, dem beide für das Zurverfügungstellen der historischen Fotos zu Dank verpflichtet sind, nach alten Aufnahmen von Badeanstalten gesucht und zu Informationen dazu recherchiert. „Zu diesen Fotos habe ich jeweils passende Luftbilder gestellt, die eigens dafür entstanden sind“, so Fechner, der regelmäßig von Oppin aus „in die Luft geht“, um seine Motive von oben abzulichten. Aber auch historische Luftbilder, geschossen von dem halleschen Fotografen Walther Bönig, ergänzen den Kalender. Gegenüber gestellt, ergibt sich für den Betrachter Monat für Monat ein interessantes Doppelbild aus Alt und Neu.

Gestartet wird in das Jahr 2024 mit einem der vielen Flussbäder, die es vor gut 100 Jahren vor allem im halleschen Süden gab: die damals gut besuchte Böllberger Badeanstalt, hinter der die Hafenbahntrasse verläuft, mit mehreren Badebereichen. Sie befand sich etwa dort, wo heute die blaue Rohrleitungsbrücke über die Saale Richtung Neustadt führt.

Auch im späteren Hafen Trotha, unweit vom nördlichen Forstwerder, wurde vor rund 100 Jahren gebadet. Foto: Stadtarchiv/Repro Schellhorn

Auch das Luisenbad, das am heutigen Vereinssitz des Anglervereins, südlich der Elisabethbrücke, seinen Standort hatte, ist im Kalender vertreten. Es gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den größten und schönsten Flussbädern und war bei den Hallensern äußerst beliebt. 1950 musste es wegen zunehmender Verschmutzung der Saale schließen, und mit dem Bau von Halle-Neustadt 1968 bis 1972 erfolgten Flusslaufveränderungen, so dass an dieser Stelle der Saalearm verfüllt wurde. Heute erinnert nur noch das ehemalige Gaststättengebäude – Sitz des Anglervereins – an das Luisenbad.

Neben Bildern, die das alte Saline- und das Nordbad, das historische Heidebad mit Strandkörben (damals ein Novum) sowie das ebenfalls beliebte, längst abgerissene Gesundbrunnenbad zeigen, sticht ein besonderes Motiv hervor: Badende Hallenser in der Saale am nördlichen Forstwerder, während ein Ausflugsdampfer an ihnen vorüberzieht. Wer dort baden wollte, musste damals noch mit der Fähre übersetzen, denn die Brücke zum Forstwerder wurde erst 1928 gebaut. Im Hintergrund auf dem historischen Foto aus dem Stadtarchiv sind die Speichergebäude des späteren Hafens zu sehen, der Ende der Zwanziger Jahre als Binnenhafen gebaut und durch die Mitteldeutsche Hafen AG betrieben wurde.

Zu allen Fotos im Luftbildkalender hat Manfred Orlick in bewährter Art Spannendes und Wissenswertes zu den jeweiligen Abbildungen in kurzen, prägnanten Sätzen zusammengefasst, so dass der Jahresplaner nicht nur ein Hingucker an der Wand, sondern auch eine informative Halle-Lektüre darstellt. Und so wird Ende 2024 bei vielen Hallensern der Luftbildkalender ganz sicher nicht entsorgt, sondern zu seinen Vorgängern ins Bücherregal gepackt – zum immer mal wieder anschauen und staunen über Halles spannende Geschichte. Der Kalender „Hallesche Badekultur damals und heute“ ist bei Thalia und in der Tourist-Info am Markt erhältlich.