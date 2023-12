Halles ehemaliger NT-Intendant Matthias Brenner hatte im Laufe seines Lebens ein recht wechselvolles Verhältnis zum Weihnachtsfest. Heute liebt er es mit allem, was dazugehört.

Matthias Brenner in der Kulisse für „Frau Holle“: Drei Märchen hat der pensionierte NT-Intendant als Weihnachtsstücke fürs Hoftheater inszeniert.

Halle/MZ. - Matthias Brenner ist mal wieder in Halle – und schaut ganz selbstverständlich am Neuen Theater vorbei. Dort geht im Advent, wie auch schon im Vorjahr zumeist ausverkauft, „Frau Holle“ als Winter-Weihnachtsmärchen im NT-Hoftheater über die in diesem Jahr sogar verschneite Bühne. Inszeniert hatte es seinerzeit NT-Intendant Brenner, der zum Spielzeitende im Sommer vom Ensemble mit einer großen Party verabschiedet wurde, Halle aber weiterhin neben Berlin als seinen Lebensmittelpunkt betrachtet.