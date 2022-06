Frau fährt 15 Jahre in Halle und dem Saalekreis mit gesperrtem Führerschein

Eine Schlägerei auf der Silberhöhe, 60.000 Euro Schaden durch Reifendiebe in Dölbau, ein nicht versichertes Moped: Das hat die Polizei am Dienstag beschäftigt.

Halle (Saale)/MZ - Bei einer Routinekontrolle in Etzdorf (Teutschenthal) hat die Polizei eine Überraschung erlebt. Wie sich herausstellte, hätte die 36 Jahre alte Fahrerin ihren Führerschein schon vor 15 Jahren abgegeben müssen, was sie aber nicht tat. Was der Frau seinerzeit vorgeworfen wurde, teilte das Revier nicht mit. Die Polizei stellte die „Fleppen“ sicher. Die Frau musste das Auto vor Ort stehenlassen.

Es flogen die Fäuste

Ein 40-Jähriger hat am Montagabend bei einem Streit auf der Silberhöhe in Halle einen Nachbarn verletzt. Ein Zeuge griff ein und konnte Schlimmeres verhindern, so die Polizei. Auf dem Weg in seine Wohnung soll der Schläger zudem die Scheibe eines Feuermelders zertrümmert haben, ohne dabei den Alarm auszulösen. Der verletzte Mieter wurde vom Rettungsdienst behandelt. Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

40 Reifensätze gestohlen

Einbrecher sind in Dölbau (Kabelsketal) in eine Lagerhalle eingedrungen und haben 40 Reifensätze der Marke BMW gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Tatzeit war am Wochenende. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, sei noch unklar.

Versicherung lange abgelaufen

Ein 55-Jähriger ist mit seinem Moped am Dienstagmorgen in der Torstraße in Halle von Polizisten gestoppt worden. Das Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt stammte von 2021 und war abgelaufen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.