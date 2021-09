Ein Tram fährt in Halle - Symbolbild

Halle (Saale) - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist am Dienstag in Halle eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr am Gimritzer Damm/Rennbahnkreuz. Zum Unfallhergang liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die 23-jährige Fahrerin des Pkw zog sich Verletzungen zu und wurde in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto wurde stark beschädigt und musste abtransportiert werden. Im Bereich des Unfallortes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.