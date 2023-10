Welche handgemachten Produkte und Spezialitäten eine Französin in ihrem Geschäft in der halleschen Innenstadt anbietet.

Französische Lebensart: „Atelier France“ in Halles Geiststraße

Ein Hauch von Frankreich in Halle

Französische Lebensart inmitten von Halle: In ihrem „Atelier France“ bietet Anne-Laure Tissier typisch französische, handgemachte Produkte und Spezialitäten

Halle (Saale)/MZ - - Wer den kleinen Laden von Anne-Laure Tissier in der Geiststraße betritt, spürt es sofort: le savoir-vivre – das berühmte französische Lebensgefühl. Dafür sorgen zum einen die kulinarischen und handwerklichen Produkte, die in hellen Holzregalen, auf kleinen Tischen und an den Wänden im „Atelier France“ präsentiert werden, zum anderen aber auch – und vor allem – der Charme der aus Frankreich stammenden Inhaberin.