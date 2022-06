Football im Leuna-Chemie-Stadion: Leipzig Kings kommen für Heimspiel nach Halle

Die Leipzig Kings gehen in ihre zweite ELF-Saison und machen Abstecher in Halle und Dessau.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Am Samstag beginnt die zweite Saison der European League of Football (ELF) - und sie macht auch Station in Halle. Denn die Leipzig Kings werden eines ihrer sechs Heimspiel im Leuna-Chemie-Stadion austragen.

Eigentlich hatte das Team seine neue sportliche Heimat im Leipziger Bruno-Plache-Stadion gefunden, nachdem man im Alfred-Kunze-Sportpark nicht mehr spielen konnte. Der Klub wird aber nur vier seiner sechs Heimspiele im Stadion des Fußball-Regionalligisten austragen. Das Fassungsvermögen dort beträgt 12.300 Zuschauer.

Am 18. Juni spielt Leipzig gegen die Hamburg Sea Devils im Leuna-Chemie-Stadion in Halle, der sportlichen Heimat des Drittligisten Hallescher FC (Tickets gibt's hier im Vorverkauf).

Zudem findet das Heimspiel gegen Rhein Fire aus Düsseldorf im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau statt. Damit wollen die Kings auch in der Region Werbung für ihren Sport betreiben. In ihrer ersten ELF-Saison hatten die Kings die Playoffs verpasst.